中央書記處重新洗牌　3書記出身政法系統

中共二十屆一中全會周日（23日）按中央政治局常委的提名，通過中央書記處成員名單，排名第一的書記是政治局常委蔡奇，其餘書記包括石泰峰、李干杰、李書磊、陳文清、劉金國、王小洪。

中央書記處是中央政治局及其常務委員會的辦事機構，實行分工負責制，每一名書記負責一個系統或若干方面的事務，書記、候補書記一般兼任或包括擔任中央辦公廳主任、中央組織部部長、中央宣傳部部長、中央統戰部部長、中央紀律檢查委員會排名第一的副書記、中央政法委員會書記。

書記中，陳文清、劉金國、王小洪出身政法系統。62歲的陳文清是四川仁壽人，現任中央國家安全委員會辦公室分管日常工作的副主任，中央政法委員會委員，國家安全部黨委書記、部長。

65歲的王小洪基層公安出身，在福建省及河南省任職時雷厲風行，更在掃黃打黑交出成績。他在整頓河南省公安隊伍後調入北京，成為公安部副部長，今年6月接任公安部部長及成為中央政法委副書記。

67歲的劉金國曾任公安部黨委副書記、副部長、紀委書記、督察長，河北省委常委、省政法委書記。他同時是二十屆中央紀律檢查委員會副書記。