拳打腳踢不准孩子睡　生母繼父被起訴

台灣台北市一名女子生下3名子女後離婚，日前與一名楊姓男子再婚。然而楊男多次對孩子拳打腳踢，甚至曾於深夜叫醒繼子起床背課文，使孩子飽受折磨，而該女子卻在知情的情況下默許。士林地檢署審理後依家庭暴力法起訴這對夫妻。

起訴指，女子於2016年帶同3名小孩改嫁楊男並陸續生下兩子，但楊男對親生子女與繼子女明顯有差別待遇，於2018年已被發現虐童，因當時表露悔意且有小孩生母為其求情，獲緩刑4年。但楊男並未悔改，持續打罵繼子女，失業後只靠社會救濟金在家無所事事地過活，更規定3名繼子女「晚上10時前不得回家」，晚餐要自己解決，任憑他們在外遊蕩。3名孩子長期遭受虐待，但其生母卻選擇沉默，直到學校發現孩子體重下降、精神鬱悶以及身上有諸多傷痕才揭發此事。

楊男應訊時辯稱因失業在家，心情鬱悶加上孩子頑劣，會說謊和去拿別人的待用餐，才會出手教訓；而孩子的生母則坦言見過丈夫打小孩。士林地檢署認定楊男長期虐待3名孩子，其妻並未給予小孩應有的保護，依妨害幼童發育罪、傷害罪起訴，另外依兒童及少年福利與權益保障法建議對兩人加重刑罰。