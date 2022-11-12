天舟五號貨運飛船發射升空　將與空間站對接

中國載人航天工程辦公室周六（12日）表示，運載天舟五號貨運飛船的長征七號遙六運載火箭，已完成推進劑加注，天舟五號早上10時3分在海南省文昌航天發射場升空，發射任務成功。天舟五號與火箭成功分離並進入預定軌道，飛船太陽能帆板順利展開工作，後續將與在軌運行的空間站組合體進行自主快速交會對接。

天舟五號此次的發射任務，是中國太空站T字結構在軌組裝完成後的首次發射，飛船為全密封貨運飛船，是世界現役貨物運輸能力最大、在軌支持能力最全面的貨運飛船。飛船裝載航天員系統、太空站系統、太空應用領域的貨物及實驗載荷超過5.2噸，攜帶補加推進劑1.4噸，將為神舟十五號航天員乘組3人半年在軌駐留、太空站組裝建造和太空應用領域，提供物資保障。

另外，山西省太原衞星發射中心使用長征六號改運載火箭，於周六清晨6時52分成功將雲海三號衞星發射升空。衞星進入預定軌道。該衞星主要用於開展大氣海洋環境要素探測、空間環境探測、防災減災和科學試驗等，此次任務是長征系列運載火箭的第448次飛行。