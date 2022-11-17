台自建千噸級巡防艦彰化號交船　台中號下水

台灣國際造船公司為台海巡署建造6艘1,000噸級巡防艦，首艦彰化號完成驗收，周三（16日）在基隆廠舉行交船儀式，而第二艘同級台中號也在同日舉行命名下水典禮。台船表示，全新的彰化號搭載中科院開發的鎮海武器系統，取代40快炮，對10公里射程內的目標具威嚇與攻擊能力。

台船表示，新的千噸級巡航艦更長更大，耐浪性更強，也具備夜間海上搜救能力。彰化號滿載排水量2,167噸，船速可達24節，如有需要可在5級以下的風浪，供直升機緊急起降，並配有新式衞星寬頻網絡系統，提升各艦與陸基通訊與交換即時資料。該艦亦具夜視系統，並配備4支水平射程達120米的高壓水炮，左右兩舷有兩艘最高航速35節的警備救難艇，可從母艦放下執行救援及緝私任務。

武器系統方面，彰化號搭載鎮海武器系統，可裝載42枚2.75吋火箭彈，負責水面近戰防禦任務。系統具備遙控與集火模式射擊，配搭熱顯像系統及選用夜間照明彈，可加強海上阻嚇及夜間搜救能力，全天候負起艦艇警戒任務，降低人員臨戰風險，節省人力操作。台船表示，未來仍將全力配合海巡及海軍造艦需求，爭取各型巡防作戰與後勤艦艇設計建造與維修保養工作，滿足艦艇汰舊換新，並配合政府「自建艦艇與造修合一」的政策。