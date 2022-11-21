長江口二號古船成功打撈　時隔逾150年重見天日

長江口二號古船周一（21日）凌晨打撈出水，時隔150多年後重見天日。古船將於未來數天由打撈工程船奮力輪，帶入楊浦上海船廠舊址1號船塢，開啟文物保護與考古發掘新階段，對研究中國及世界造船史、航運史及經濟史，具重要意義。

由22根巨型弧形梁組成、重約8,000噸沉箱裝載古船，花了近3小時後緩緩露出水面。經過近7年的水下考古調查勘探，確認古船為清代同治年間（公元1862至1875年）的木質帆船，所在水域水深8至10米。船體埋藏於5.5米深淤泥中，殘存船體長約38.1米、寬約9.9米，共31個艙室。古船上部船艏、纜樁、主桅杆及左右舷結構完整，推測它可能是清代上海常見的沙船。

考古人員曾在古船其中4個艙室小範圍清理，發現景德鎮窰瓷器等精美文物。考古人員亦在船體及周圍發現紫砂器、鐵錨、越南產水煙罐及建築材料等。其中，出土的綠釉杯底寫有「同治年製」文字，為古船斷代提供重要依據。上海市文物局去年及本年共組織兩次水下考古，專業機構對古船及周圍作水下調查，清理出前幾次調查未發現的元代瓷器、豆青釉青花大瓶及一批產自江蘇宜興窰陶瓷器。