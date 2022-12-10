指控華遠洋非法捕魚　美制裁2個人10實體157艘漁船

美國財政部周五（9日）指中國歟事非法捕魚活動，並伴隨侵犯人權、強迫勞動等情況，宣布制裁2名中國個人、10個實體及157艘漁船。制裁對象包括在美國納斯達克上市的平潭海洋實業有限公司，是美國首次對納斯達克上市的實體實施制裁。中國駐美國大使館譴責美國對其他國家指手畫腳，以人權為藉口實施單邊制裁，美國沒有資格對別的國家動輒進行製裁，沒有資格扮演世界警察。

美國財政部海外資產管制辦公室發表聲明指，財政部已對中國公民卓新榮和勵振宇（Li Zhenyu，譯音）、他們控制的10個實體及與涉事實體有關並懸掛中國國旗的157艘漁船施加制裁。卓新榮是平潭海洋公司的創始人和董事長，美國財政部指平潭海洋的子公司福建省平潭縣遠洋漁業集團有限公司（Fujian Provincial Pingtan County Ocean Fishing Group Co., Ltd.）從中國政府獲得1,900萬美元（約1.48億港元）補貼，而公司船隻一直從事嚴重的侵犯人權行為，在印尼、東帝汶和厄瓜多爾涉及非法、不報告和不管制捕魚，以及其他非法活動。美方又指控，漁船船員受虐待及強迫勞動。

勵振宇擔任總經理的大連海洋漁業公司同受制裁，美國財政部指控公司旗下的遠洋漁船隆興629號有捕撈金槍魚許可證，但非法捕撈了鯊魚並割取魚翅。美方還聲稱該船出海13個月未曾靠港，船員平均每天工作18小時，吃過期食物，喝脫鹽海水，造成5名船員死亡，3人的遺體丟進大海。

主管恐怖主義和金融情報的美國財政部次長尼爾森（Brian Nelson）發聲明指：「財政部譴責遭制裁對象的做法，這些做法經常涉及侵犯人權、違反基本勞工和環保標準，並傷害印太地區人民的經濟前景。」