斥侵犯人權　美制裁西藏公安廳廳長及前黨委書記

美國財政部周五（9日）宣布制裁中國、俄羅斯、伊朗等9個國家的40個實體與個人，指控他們涉及侵犯人權或腐敗，制裁對象包括中國西藏前黨委書記吳英傑及西藏公安廳廳長張洪波。

財政部指控中國政府過去數十年來利用社會穩定工作計劃針對藏人，作為中國嚴格限制宗教自由的一部分，藏人在西藏的人權受到嚴重侵犯，包括任意拘留、法外處決和身體虐待。吳英傑於2016至2021年出任西藏黨委書記期間，指示政府官員執行穩定政策，牽涉嚴重侵犯人權問題，包括法外處決、施虐、大規模拘禁等，張洪波則自2018年起任西藏公安廳廳長，他致力推動中國政府在西藏的目標和政策。在他任內，西藏公安廳從事嚴重的侵犯人權行為，包括對囚犯實施酷刑、身體虐待和殺害，包括因宗教和政治原因被捕的人。

此外，美國制裁俄羅斯中央選舉委員會，指出該機構幫助監管俄羅斯在其佔領的烏克蘭地區進行的偽公投，委員會的15名成員也受到制裁。俄羅斯攻打烏克蘭後被指經營過濾營系統，把烏克蘭人從俄軍佔領地區遷往俄羅斯，美國制裁直接參與過濾行動的4名俄羅斯個人。

除了中俄，美方還制裁被指鎮壓示威的伊朗官員，北韓國家保衞邊防總局、前幾內亞總統顧德，以及厄瓜多爾、菲律賓、馬里、危地馬拉的個人和實體。