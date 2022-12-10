大陸再增暫停進口名單　涉台啤金門高粱等產品

繼大陸海關總署周四（8日）宣布禁止進口台灣水產品，包括魷魚、秋刀魚和馬友（台稱午仔魚）後，近日再暫停進口一批台灣產品，涉及金門酒廠、金車股份、台虎精釀、台灣煙酒、傳奇酒業和雲山酒廠等業者，包括台灣啤酒、金門高粱等產品。該部門官網另公布的台飲料及冷凍飲品類別共有354項，其中123項狀態顯示「暫停進口」。

台陸委會事後回應稱，大陸「無預警禁止進口」台灣多款水產品，台政府表達「嚴正抗議」，呼籲陸方盡速解決。惟大陸國台辦發言人朱鳳蓮周五（9日）晚回應稱，相關回應與事實不符，純屬刻意炒作，所謂「嚴正抗議」更是無理取鬧。陸方已透過既有聯繫管道向台方通報有關事項和要求，並按照有關規定處理台灣輸大陸食品生產企業註冊。

朱鳳蓮表示，台灣上述水產品企業註冊訊息不完整，不符合大陸方面要求，大陸部門暫未對這些企業給予註冊；希望台灣食品企業盡快向有關主管部門提供符合要求的企業註冊訊息。另兩岸企業家峰會將於本月20日在福建廈門舉行，台方周五發布新聞稿表示，若訪問團與大陸國台辦主任劉結一正式會面，將對此事表達關切之意。