世貿裁定特朗普時期鋼鋁關稅違規　中國籲糾正

世界貿易組織（WTO）周五（9日）裁定，美國前總統特朗普任內對進口鋼鋁徵收關稅違反世貿規則，籲美方調整措施。美國貿易代表署（USTR）譴責裁決，揚言不會撤回相關措施。中國商務部讚賞世貿裁決，敦促美方盡快糾正。

2018年3月，特朗普以維護國家安全為由，對進口鋼鐵及鋁材分別徵收25%及10%的全球性關稅，中國和挪威等國向世貿提出申訴。世貿裁決小組指出，美國政府對鋼鐵和鋁產品加徵關稅，不符合世貿規則，建議美國與世貿組織規則保持一致。

USTR隨即發表聲明，指中國產能過剩對美國鋼鋁業及國安構成威脅，華府絕不會坐視不理，強調無意取消關稅，並指世貿組織小組的報告，進一步凸顯世貿進行改革的必要性。美國可以對裁決提出上訴，但由於華盛頓阻止世貿上訴機構新成員的任命，將令上訴機構無法受理案件。

在北京，商務部發言人讚賞世貿裁決，指美國以國安之名，行單邊主義、保護主義之實，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制，敦促美方尊重裁決和世貿組織規則，盡快糾正違規措施。香港特區政府亦對裁決表示歡迎，要求美國盡早撤回錯誤的措施。