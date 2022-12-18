因應陸艦威脅　台擴建東海岸基地部署岸置導彈

因應中國大陸軍艦頻繁進出太平洋海域，台灣海軍連日來完成東部地區首個機動中隊部署，進駐包括雄三、雄二等導彈機動發射車組，未來也將部署美國出售的岸置魚叉導彈，嚴密監視並控制東部海域動態。

日本防衞省統合幕僚監部表示，上周四（15日）以航母遼寧號為首的6艘大陸軍艦，經宮古海峽駛入西太平洋。台媒周日（18日）報道，因應大陸軍艦進出太平洋對台東面海岸構成威脅，台軍海空戰力提升特別預算中的岸置反艦導彈計劃，第一階段優先規劃在東海岸進行陣地大規模擴建，由中山科學研究院負責設計、監造。基地完工後供射程約150公里的雄二、雄三反艦導彈進駐，未來更將部署射程達250公里的魚叉導彈海岸防衞系統。而在花蓮賀田山部署的固定式陣地中隊，因戰時或成為優先攻擊目標，故新增設的中隊將以機動發射車組為主，戰時除守衞東部海域，更可視情況延伸至宜蘭地區，完整監控整個東部海域。

另根據台軍計劃，已完成啟用的東部首支機動中隊設施，包括導彈車庫、任務管制中心、庫儲周轉間、戰備訓練及生活設施等，未來將成為東部地區岸置導彈的後勤維修保障與教育訓練中心。第一階段部署雄二亞音速、雄三超音速反艦導彈，第二階段配備雄三超音速增程型反艦導彈，並預留搭配魚叉導彈的部署空間，全案預計在2026年前完成。