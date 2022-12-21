民企老闆涉黑獲刑　私家飛機公司股份強拍

廣東省深圳市中級人民法院近日發布公告，將於下周三（28日）拍賣禾盛新材實控人張偉一架型號為空中巴士A319的私人飛機，起拍價逾6,000萬元（人民幣，下同，約6,800萬港元）。上月24日禾盛新材曾發公告稱，控股股東中科創所持的三成公司股份同於下周三拍賣。禾盛新材董秘辦周一（19日）對記者稱，私人飛機和房產與公司無關，涉及公司的股份拍賣可能涉及實控人變更，公司目前經營正常。

拍賣公告稱，經函詢中國民航局，拍賣的飛機不具有中國國籍，也未辦理權利登記，需由競買人自行辦理過戶等手續，可能產生的法律後果由競買人自行承擔。評估報告又顯示，該架空中巴士A319飛機於2006年出廠，2007年投入運行，2018年由天成商務航空香港公司代管，飛行時間5,043小時，2019年3月起被深圳市公安局龍崗分局查封，該飛機若要恢復適航還需近700萬元（約793萬港元）。阿里拍賣網公布的照片顯示，該飛機內裝豪華，除有會客室、吧台外，還有一張大床。有航空業人士對內媒稱，從公布的評估文件看，該飛機不排除是二手飛機。

這次私人飛機和禾盛新材股權拍賣，均源於公司實控人張偉的涉黑案件。去年11月29日，禾盛新材公告披露，收到關於實控人張偉的刑事裁定書，指張偉犯組織、領導黑社會性質組織、非法吸收公眾存款、強迫交易等11項罪名，數罪併罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，罰款1,217萬元（約1,378萬港元），去年11月二審裁定駁回上訴，維持原判。據了解，法院不僅凍結了中科創資管持有的禾盛新材股票，還沒收了他名下多輛豪華房車、位於深圳福田區的一處房產，以及一幢觀瀾湖高爾夫別墅。