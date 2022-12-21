中國被指擴建南海無人島礁　面積大增10多倍

中國近日再被指在南海島礁展開建設活動，美媒周二（20日）引述西方官員稱，中國在南海擴建多個無人島礁，顯示北京試圖製造新現狀，目前未清楚中方是否意圖對相關島礁進行軍事化建設。中國外交部周三（21日）批評，美媒報道是無中生有。

官員指出，中國在過去10年利用捕漁船組成海上民兵執行任務，在南沙群島的4個無人島礁開展建設活動。這些區域的一些沙洲和造地面積在過去幾年擴大10多倍，南沙群島北部的安達礁在過去一年有新陸地露出水面。影像顯示，安達礁出現大型孔穴、廢物堆和挖掘機遺下的痕迹，而這些陸地過去只在漲潮時部分露出水面。

官員續稱，類似活動也出現在道明群礁東南端的楊信沙洲，該處的岩礁周圍在去年僅數個月的時間裏，已築起新的圍牆進行加固。牛軛礁和敦謙沙洲過去被海水淹沒的岩礁，現在亦持續位於高水位線之上。中國外交部回應美媒查詢時稱，相關報道純屬捕風捉影。菲律賓外交部嚴重關切事件，已要求相關部門核查，重申中國在南海的無人島礁進行任何填海活動，都違反2016年國際仲裁庭裁決。

中國外交部發言人毛寧在記者會評論有關報道時表示，不對南沙的無人島礁採取行動，是中國和東盟國家在南海各方行為宣言中達成的莊嚴共識，中方始終嚴格恪守。當前中菲關系發展勢頭良好，雙方將繼續通過友好協商妥善處理海上問題。