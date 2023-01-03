內地中學生失蹤逾2個月　家屬不滿校方及警方說法

江西省上饒市鉛山縣中學生胡鑫宇，於去年10月14日離開學校宿舍後不知所終，到周一（2日）經已失蹤81日。家屬周日（1日）與當地警方會面後表示，針對胡男失蹤，警方目前排除學校相關人員的犯罪嫌疑。

15歲的胡男失蹤2個多月來，胡母和家人們一直等待消息。胡母從原本體重75公斤，瘦至現時只有約45公斤。周一上午，胡母和親屬收到線索，指胡男可能在鉛山縣城外山上森林，各人於是上山找尋，但經過一整個上午時間，各人並無收穫。去年11月，鉛山縣委宣傳部曾通報胡鑫宇失蹤一事，稱省、市、縣公安機關已成立聯合工作專班全力調查。胡男父母和舅父等人周日在鉛山縣城與警方見面和交流，但這次會談對胡男失蹤，並未帶來實質性進展。

親屬引述警方的說法指，根據他們對胡男周邊人士包括學校老師和親友進行走訪，並形成了大量口供，胡男可能有厭學情緒，自行出走，但目前尚未發現其具體去向和下落。對於家屬質疑學校閉路電視畫面被刪減，警方稱通過設備生產商技術人員鑑定，表明畫面未被刪減。另針對網傳猜測，例如胡鑫宇消失與學校老師相關，或被車輛帶出學校等，警方稱已經逐一排查，未發現有價值的線索。對於這些說法，胡男的親屬均表示難以接受。家屬要求校方拿出證據，證明胡男是自己離開學校。