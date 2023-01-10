傳壹蘋新聞網將裁員逾50人　市勞動局未收到計劃書

台灣蘋果新聞網去年8月底熄燈後，新加坡企業家潘杰賢招攬九成被遣散員工到其創立的壹蘋新聞網。有內部員工周二（10日）向台媒透露將有裁員潮，預計影響逾50人，將於下周五（20日）生效。台北市勞動局回應指，目前尚未收到大量解僱計劃書。

台媒引述壹蘋新聞網員工指，該公司高層周二宣布，因為營運4個月以來持續虧損，至今未能改善，為了應對市場需求及國際局勢變化，壹蘋新聞網需裁減部分員工。裁員通知顯示有合意離職、調職及解僱3種方案，前50人簽署合意離職契約，可拿到相當於遣散費的一次性離職賠償，以及相當於勞保局所核發員工依條件可領失業最高金額補償；員工也可選擇調職到其他崗位，但重算年資；而選擇解僱的員工會獲支付法定遣散費，其他依法規支付。

台北市勞動局表示，尚未收到大量解僱計劃書。根據《大量解僱勞工保護法》，同一事業單位的同一廠場僱用200至500名勞工，如解僱逾四分之一或單日逾50人，必須提前60天通報並公告解僱計劃書，違規可處罰10萬至50萬元新台幣（約2.6萬至12.8萬港元）。