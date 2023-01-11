乘客充電器突起火釀2傷　酷航客機煞停起飛

新加坡航空公司旗下廉價航空酷航一架客機，原定周二（10日）從台灣桃園機場飛往新加坡樟宜機場，但在跑道上準備起飛時，有乘客的充電器突然閃燃起火冒煙。桃園機場接報後立刻派出消防隊處理，並安排客機返回停機坪調查原因，事件中至少2名乘客受傷。

涉事航班編號為TR993機型為A320，為單走道客機，當時載有189名乘客。該客機原定當晚7時35分起飛，但於7時40分在跑道上滑行準備起飛時，塔台向機場通報機艙內冒出濃煙。乘客拍下的片段可見，機艙內的燈光已切換成起飛模式，光線較昏暗，但在靠近駕駛艙的前方區域座位，可清楚看見火光，並疑似傳出爆裂的燃燒聲響。乘客開始騷動，很多人解開安全帶起身察看情況，看到濃煙擴散後開始驚呼。

機組人員隨即撲滅火勢，消防大隊及救護車接報到場應對，在火勢受控後，塔台安排客機滑行回停機坪，開展後續處理工作。據初步了解，起因為旅客攜帶的充電器突然發生閃燃現象，受傷乘客經初步治療後不需要送醫，並決定繼續於當晚重新起飛前往目的地，但另有6名旅客決定不搭機，後續由航空公司安置。事件未有影響其他航班起降，桃園機場正常營運。