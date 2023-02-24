兵棋推演台海衝突　美日介入戰損巨大

日本近年高度關注兩岸局勢，主張「台灣有事就是日本有事」。日本一個民間智庫上月對台灣海峽衝突實施兵棋推演，模擬美國及日本介入後的情況，結果顯示中國大陸出兵無法控制台灣，但美國、日本、台灣均為此付出沉重代價。

日本傳媒周五（24日）報道，笹川和平基金會上月18日至21日舉行兵棋推演，模擬解放軍2026年試圖對台灣兩棲入侵；美國在台灣周邊部署航空母艦及戰機回應。日本首相宣布全國進入緊急狀態，同意容許美方使用自衞隊基地，以及沖繩、九州的民間機場；當得悉北京計劃攻擊美國使用的日本自衞隊基地後，日方把衝突列為危及國家存亡的威脅，出動艦艇、戰機應對解放軍導彈攻擊。

兵棋推演結果顯示，中國大陸軍事補給被切斷，美日台掌握台灣空域控制權，衝突約兩周後結束。解放軍損失兩艘航空母艦在內156艘軍艦、168架戰機、48架運輸機，超過4萬名士兵傷亡。台灣士兵傷亡及被俘人數1.3萬，損失18艘軍艦及200架軍機。美國損失400架軍機、19艘軍艦，死傷10,700人；日本損失15艘船艦及144架戰機，基地遇襲造成自衞隊2,500人傷亡，民間有數百至逾千人傷亡。