解放軍招收飛行員　宣傳片疑隱藏殲35

中國解放軍海軍上月27日發布今年招收飛行員的宣傳片，有眼利的網民發現片尾出現「彩蛋」（意指隱藏訊息），出現一架輪廓模糊的新型戰機，引起外界猜測它是否殲35艦載隱形戰機。惟外國有專家認為這很可能只是實物大模型。

解放軍海軍發布長4分9秒的宣傳片《逐夢海天》，指今年首次面向地方大學生和大學生士兵選拔艦載機飛行學員，首次選拔女艦載機飛行學員，首次組織招飛對象進行15小時篩選飛行，招飛對象範圍和選拔手段實現新突破。「彩蛋」位於片尾，一位教官點名一位飛行員並表示「今天是你的新任務，新挑戰，祝你圓滿完成任務」；此時畫面背景出現一款新型戰機，但難以看得清楚輪廓。

內地軍事專家宋忠平認為，這款新型戰機很明顯是具備隱匿性能的殲35，理由是機翼折疊、雙垂直尾翼的特點；加上旁邊停放現役殲15艦載戰機，這代表日後中國航空母艦艦載機隊的殲35與殲15高低搭配組合。不過，研究中國軍機的德國專家魯普雷希特（Andreas Rupprecht）表示，片中殲35艦載隱形戰機的起落架如牙籤般幼細，所以目前認為它是一個實物大模型，而非一架真正的戰機。