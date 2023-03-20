習近平訪俄前夕　普京發文歡迎華在烏危機扮演建設角色

中國國家主席習近平應俄羅斯總統普京的邀請，周一（20日）起對俄羅斯進行為期3天的國事訪問。在習近平抵步前，克里姆林宮發布普京在中國《人民日報》發表文章，歡迎中方在烏克蘭危機扮演建設性角色。

普京在文章中稱習近平為老朋友，俄方高度期待習近平的到訪。他又感謝中方在俄烏衝突中採取平衡的立場，了解衝突的背景和真正原因。俄方也歡迎中國願意在解決危機中扮演建設性角色。

習近平亦在俄媒《俄羅斯報》發表署名文章，指今次訪俄是一次友誼之旅、合作之旅、和平之旅，期待同普京總統一道，共同擘畫未來一個時期中俄全面戰略協作夥伴關係發展新願景、新藍圖、新舉措。他指雙方要加強統籌規劃，聚焦兩國各自發展振興事業，開拓新思路，創造新機遇，增添新動力，要增進互信，激發潛能，始終保持中俄關係高水平運行。在談及烏克蘭危機時，習近平重申中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談；中方相信，只要各方秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持平等、理性、務實對話協商，就一定能找到解決烏克蘭危機的合理途徑，找到實現世界持久和平、普遍安全的光明大道。

惟美國白宫國家安全委員會發言人柯比早前表示，習近平在訪問莫斯科期間，任何要求在烏克蘭無條件停火的呼籲都不可接受，因為停火是給予俄羅斯時間去重整部署和嘗試發動新攻勢。他又稱，美國也期待習近平跟烏克蘭總統澤連斯基會談。