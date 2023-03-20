馬英九訪陸安排公布　國台辦稱願提供協助

馬英九基金會執行長蕭旭岑周日（19日）宣布，台灣前總統馬英九將於本月27日至下月7日赴湖南祭祖，為他首次前往大陸，亦是74年來首位訪陸的卸任台灣總統。被問及會否影響2024年台灣總統選舉，蕭旭岑周一（20日）稱境內外局勢都很複雜，應單純化處理。大陸國台辦同日表示，歡迎馬英九赴陸祭祖、參訪等。

蕭旭岑在周一的記者會上說明馬英九12天訪陸行程的具體安排，會先乘航班抵達上海，再乘高鐵赴南京，之後轉往武漢、長沙、重慶，期間會參觀多間學校及抗戰遺址等，最後再訪上海並返台，不會臨時計劃到北京及會見相關人士。馬英九亦將帶領基金會大九學堂30名青年與大陸大學生交流，國民黨前秘書長曾永權、馬英九辦公室主任王光慈、政大教授廖元豪等人隨行。蕭旭岑又指，兩岸這幾年進入中斷狀態，能讓年輕人交流可降低目前的緊張局勢。

國台辦發言人馬曉光同日回應稱，慎終追遠是中國人的傳統，清明節祭拜祖先是兩岸同胞共同的習俗，兩岸青年加強交流交往，能為兩岸關係和平發展增添新生力量、注入青春活力，陸方願為馬英九來訪提供必要協助，祝他此行一切順利。