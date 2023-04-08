解放軍圍台軍演　全台防空及反艦導彈戒備

中國大陸解放軍周六（8日）起一連3日進行圍台戰備警巡和「聯合利劍」演習，台媒指台灣國防部已立刻緊急召回台軍三軍部隊所有主官回到營區坐鎮應變，但未提升戰備狀況。台灣政府高層人士指出，解放軍近年演訓已轉向備戰型態，台軍嚴陣以待，可能會有解放軍軍機採取大機隊編隊飛行進入台灣防空識別區，以及多艘解放軍軍艦編組逼近台灣24海里範圍航行，全台的防空導彈丶反艦導彈都會戒備，隨時因應狀況進行監控丶追瞄及應變，強調台軍有能力全天候掌握解放軍海空軍及火箭軍的演訓動向。

台政府高層人士向台媒透露，解放軍去年8月進行圍台軍演時曾發射多枚導彈飛越台灣上空到台灣以東目標區，也曾以中長程火箭炮對台灣海峽西部的目標區進行實彈射擊，目前正嚴密觀察今次軍演會否有實彈射擊，不會排除任何可能。

由於解放軍航母山東號編隊正在台灣東部海域演訓，高層人士不排除大陸會調派多架次轟6K長程轟炸機及大型長程無人機到台灣東南部空域，與山東號進行海空聯合作戰演練，藉以模擬牽制美軍航空母艦打擊群馳援台海。他認為，環台「戰備警巡」演習應是大陸海軍軍艦及空軍各型戰機的編組航行及飛行，全台的愛國者3型丶天弓3型防空導彈，以及雄風3型丶雄風2型反艦導彈陣地及機動發射車組也將備便，隨時針對偵獲目標進行監控丶追瞄。