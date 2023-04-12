25家美國軍火商下月初訪台　磋商生產無人機及彈藥

日本傳媒《日經亞洲》周二（11日）報道，約25家美國國防承包商代表將於下月初訪問台灣，討論聯合生產無人機及彈藥，為2019年以來再有美國大型軍事產業代表團訪台。有美國高官稱，華府呼籲部分歐洲國家協助武裝台灣。

美台商會會長韓儒伯透露，代表團將由前美國太平洋海軍陸戰隊指揮官魯德爾（Steven Rudder）率領，此行是促進美台防衞企業合作。台方對無人機、水面及水下無人艦艇，以及彈藥生產均感興趣。美國代表團當中包括數名擁有無人機專業知識的國防承包商，將尋求機會與台灣共同研發無人機及提供先進技術。除了與台灣防衞企業代表會晤外，美國代表團亦希望拜訪總統蔡英文。有美國智庫專家早前警告，一旦中美在台海爆發衝突，美國國防部的彈藥庫存或不敷應用。

美國企業一般需要政府授權才能與海外合作夥伴聯合生產武器，拜登政府一名高官指美台聯合生產武器的安排合理，但需要按個案逐一研究。他表示，拜登政府認為台灣應該從各種不同來源採購武器。台灣近年軍購幾乎全來自美國，消息人士指美國推動歐洲國家對台售武，瑞典便是其中之一。由美國雷神導彈與防務公司、英國航太系統公司瑞典子公司博福斯聯合開發的神劍制導炮彈，可用於精確打擊及加強台灣防衞能力，但出口往台灣須獲瑞典同意。