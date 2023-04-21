軍事化訓練　保安警察第二總隊將配備防空導彈

台灣內政部警政署將按照海巡署的「第二海軍」模式，年底把保安警察第二總隊擴編成「第二陸軍」，共同承擔平戰轉換。他們分批接受軍事訓練後配備重機槍、手榴彈及刺針防空導彈等重型武器，戰時負責守衞科技園區、電廠及天然氣廠等關鍵基礎設施，阻止解放軍佔領。

台媒周五（21日）報道，警政署已決議擴編保二總隊及軍事化，編制大幅增加一倍達4,000人。知情人士透露，保二總隊可能本年8月開始擴編，首批至少增加700人以上，未來逐年增加，目標是成為能夠獨立作戰的單位，分派到各重要基礎設施執行任務。根據計劃，保二總隊將改頭換面全面年輕化，警員及警佐年齡不得超過50歲，警官則55歲以下，逾齡者要強制調離，以保持戰鬥力。

未來保二總隊訓練將有別於警方，初次派往保二總隊的警官須40歲以下，且全都完成陸軍軍事教育訓練，熟悉基本單兵及班排城鎮作戰，同時學習操作各類輕型武器，包括各款機槍、手榴彈及刺針防空導彈等。保二總隊目前下轄3個大隊，負責北中南3個主要重要科技園區、各地科技工業園區、3個核電廠、兩個發電廠及一個天然氣廠安全，以及侵權查緝工作。