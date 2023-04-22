山東號今年或滿載出動　戰機射反艦導彈畫面曝光

內地官媒周五（21日）發布關於解放軍航母山東號的英文版紀錄片，山東號副艦長徐英講述海軍航空兵的發展，並公開他親自駕駛戰機從低空發射反艦導彈的畫面。徐英指出，山東號的艦載飛機數量愈來愈多，保障和操作難度愈大，山東號今年有希望達到最好狀態，所有飛機上艦滿載出動。

徐英認為，艦載航空兵部隊以往面臨的困難是上艦技術的空白，不停地更迭最終找到正確方式，從陸基起飛到艦基起飛的轉變意味空中力量的增強和打擊範圍的擴大，而中國海軍的戰略從近海防御向遠海防衞轉型。紀錄片亦公開徐英親自駕駛戰機在低空試射兩枚反艦導彈的畫面，他在頭盔寫着「Shoot Them」，戰機當時到達300米高空，徐英扣下板機後沒有看見「Shoot」（發射）字眼，檢查程序後相信操作無問題，於是駕駛戰機帶仰角繼續爬升，之後就見到「Shoot」字眼，導彈成功發射，畫面可見擊中目標。

徐英續指，怎樣提高航空保障能力、具備快速出動和快速回收的保障能力是他要努力的目標。他又認為，艦載戰機飛行員在渤海是練不出太平洋的能力，必須進行遠海訓練。

此外，內地官媒周五報道航母遼寧號近日在西太平洋演訓，惟有軍事專家指出遼寧號今年2月回廠大修，耗時至少幾個月，且完成修理後亦需要時間在近海測試，認為報道所用的「近日」的字眼不準確。