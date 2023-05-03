前英軍機師涉訓練解放軍　澳洲住所遭搜查

英媒周二（2日）引述澳洲聯邦法院一份判決書顯示，澳洲警方於去年11月搜查前英國皇家空軍機師哈特利（Keith Hartley）的住所，找尋與中國戰機、澳洲情報夥伴和中國最大航空公司相關的文件。報道稱，搜查行動是對西方退役戰機師協助訓練中國解放軍機師的調查一部分。

哈特利目前是南非測試飛行學院（TFASA）行政總裁，學校被指與中國國營中國航空工業集團（AVIC）合作，僱用具軍事背景的西方機師，在南非訓練解放軍機師。據澳洲聯邦法院聽取證詞顯示，警方懷疑哈特利於2018年至2022年期間，組織或推動解放軍機師接受軍機、軍事學說、戰術及戰略訓練。警方查獲的文件包括電郵和加密電子訊息的數碼記錄，內容與TFASA、解放軍、解放軍4款戰機和教練機（包括殲16和殲11戰鬥機）、AVIC和兩個匿名人士有關。警方還搜查哈特住所內是否藏有其他五眼聯盟成員，以及北約和澳洲的空軍參考資料。

哈特利至今未被起訴，他曾質疑搜查令並要求歸還被帶走的文件，但法院於上月28日駁回申請。哈特利的律師正審視法院的裁決，並就是否上訴尋求專業的法律意見。律師強調，哈特利和TFASA否認涉及任何刑事不法行為。