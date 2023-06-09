高考英語聽力考試卡頓　考生流淚離場

內地高考周四（8日）進行英語科考試，惟在江西吉安市和南昌市均出現亂象，引起關注。吉安遂川有考場的英語聽力考試中出現卡頓情況，有考生在考場崩潰大哭；遂川縣教育局強調正調查原因。另外，南昌市上午有高考生遲到37分鐘仍能考試，同考場下午有3人遲到未能入場，當局分析放行原因與暴雨有關。

有網民發文稱，遂川縣二中高考英語聽力考試第三題開始卡頓，學校在考試結束前十五分鐘重新播放其中受影響的兩小題，其餘仍有多條出現卡頓的題目未有重聽，考試時間亦僅延長一分鐘。江西多部門於周五（9日）發布消息稱，已收到相關情況投訴，目前正在調查原因，會對此事進行處理。該縣教育體育局通報稱，出現問題的題目為第4和第5小題，時長54秒，考場已依據相關規定進行規範處置。

南昌洪都中學高考考場周四上午有考生遲到，省教育考試院同日通報稱，上午因受暴雨影響，塗姓考生受困高架橋上，最後跑步回考場參加考試，考場最終為該考生啟用備用考場單獨考試。惟有網民爆料，當日下午再有3人遲到，卻未能進入考場。南昌市教育考試院回應稱，他們遲到無其他原因，無法按照突發、偶發事件處理。