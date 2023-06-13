三海壓迫鉗形封控　台退將指陸攻台戰術現形

台灣國防部上周四（8日）偵測到37架次解放軍軍機，進入台灣周邊空域，並編隊穿出巴士海峽長航至東部海域。日本國防部統合幕僚監部上周三（7日）至四亦公布，大陸17架軍機自宮古海峽穿出抵達太平洋，並在台東南空域首次發現一架跟已知同型機不同的運9偵察機。台灣前空軍副司令張延廷周一（12日）表示，解放軍第一壓迫是台灣海峽，第二壓迫巴士海峽，第三壓迫是宮古海峽，從壓迫的鬆緊度跟強度清楚可見解放軍現在對台的鉗形攻勢。

張延廷稱，巴士海峽、宮古海峽及台灣海峽被大陸環繞的狀況，即為「三海」，三海剛好把台灣框起來，這就是鉗形的封控。他認為解放軍重點會放在巴士海峽，因為巴士海峽的架次比較多，這對花東外海的壓迫會相對比較緊；宮古海峽距離台灣比較遠，壓迫就比較小。如果解放軍航母遼寧號、山東號甚至福建號成軍後，都擺在花東外海，就形成一個航母封鎖，變成「反介入區域拒止」，一旦台海開戰，不管美國或日本要對台馳援或戰略運補都相當困難。

另外，為強化裝甲、機械化步兵部隊的機動力與火力，台灣目前正加速量產搭載30毫米機炮的CM34雲豹八輪裝甲車，陸軍花東防衞指揮部下轄的機械化步兵營等單位，今年底前將分批換裝，預計可增強地面部隊的機動力、防護力及火力，使花東地區的兵力部署及增援更具彈性。台灣總統蔡英文周一視察北部地區台軍部隊，合影時可見愛國者三型防空導彈，是軍方在桃園部署該系統後首度曝光。