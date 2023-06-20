華女遊馬爾代夫遭酒店職員性侵　無人被捕

一名26歲中國女遊客周日（18日）在Twitter發文，控訴她在馬爾代夫一間豪華酒店遭職員性侵及毆打，但酒店方面收走證物，並污衊她是為了騙房費，當地警方也試圖息事寧人，遲遲不推進調查。她周二（20日）表示，周一（19日）收到中國駐馬爾代夫領事館來信，稱接到其報案後已立即聯絡酒店總經理、當地旅遊部副部長和負責此案的警察，要求他們嚴肅對待中國公民的報警，認真查明真相。

帳戶名為「XuYitong」的受害女子是一名在澳洲求學的中國公民，她本月6日抵達馬爾代夫，原定於同月10日返回中國，但決定延長逗留時間，並入住馬爾代夫麗思卡爾頓度假酒店。她控訴，酒店安排名為烏沙姆（Usham）的職員協助她安頓，當日她因手機進水無法使用，前台派烏沙姆前來處理，對方其後折返其房間竟問她「是否想親吻」。她表明不喜歡身體接觸，更用電腦翻譯軟件，但烏沙姆不顧其強烈反抗，將她推到床上毆打並性侵，將生殖器兩次插入其口中，最後在她的電腦屏幕上射精，再離開房間。

受害女子稱，她告知酒店經理自己遭性侵後，職員進入房間沒收沾上精液的電腦和毛巾。警員到場後錄了口供，採集她的口腔樣本，但稱當時沒有理由逮捕烏沙姆。她亦接受了體檢，全身都是瘀傷。她又控訴，酒店方面污衊她是為了騙取免費住宿，要求她提早離開酒店，並未道歉。警方本月6日接報，12天後確認已收集調查所需的樣本，但未有人被捕。