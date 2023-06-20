華在美卿離京後　介紹轟炸機繞台夜飛

美國國務卿布林肯周一（19日）結束訪華行程離開北京後，中國官媒翌日發布解放軍轟6K轟炸機的紀事影片，介紹空軍航空兵某團飛行二大隊使用這款軍機執行任務的歷史，包括夜間繞飛台灣本島、迫使在領海非法行動的外方船艦離開。

影片提到，該大隊2014年列裝轟6K轟炸機，從此告別臨空轟炸的單一作戰方式，探索遠程精確打擊的新路徑。首飛不到10個月就執行飛出第一島鏈的遠海任務，2015年8月飛越巴士海峽，被外方戰機抵近跟蹤，最近時相距不足100米。此外，2016年7月巡航南海黃岩島附近空域，2018年5月夜間繞飛台灣本島實現繞島巡航新模式。

中國官媒指轟6K轟炸機信息化程度高，具備遠程奔襲、大區域巡邏、防區外精確打擊能力，是中國空軍部隊向戰略空軍轉型的標誌性裝備之一。影片同時播放這款軍機掛載及發射不同反艦導彈的畫面，包括專門打擊大中型船艦的鷹擊12反艦導彈。

值得留意的是，影片介紹維吾爾族飛行員穆特發‧艾利，去年初首次執行遠海戰巡任務的情況。當時遇上外方戰機，耳機不斷傳來警告聲、屏幕提示被雷達跟蹤照射，但他一直穩定地操縱轟6K轟炸機，密切監控對方一舉一動，直至對方駕機離開。