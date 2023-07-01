內地今實施《對外關係法》　有權反制危害中國主權者

在中國與美國及其盟友關係日益緊張之際，內地周六（7月1日）起實施《對外關係法》。該法提出，任何組織和個人違反本法和有關法律，在對外交往中從事損害國家利益活動的，依法追究法律責任。對於違反國際法和國際關係基本準則，危害中國主權、安全、發展利益的行為，中方有權採取相應反制和限制措施。有輿論認為，北京在以法律形式體現外界近年形容的「戰狼外交」。

第十四屆全國人民代表大會常務委員會第三次會議周三（6月28日）通過《對外關係法》，包括45條條文。一般認為，這是為中國行使反外國制裁措施提供法律依據，條文針對外國人、國際條約和協定分別作出規範。其中，第38條指出「在中國境內的外國人和外國組織應當遵守中國法律，不得危害中國國家安全、損害社會公共利益、破壞社會公共秩序」；第31條則訂明「國家採取適當措施實施和適用條約和協定。條約和協定的實施和適用不得損害國家主權、安全和社會公共利益」。有意見認為，此法關於國家安全的條文，措詞只屬原則性，有點模糊。

中共政治局委員、中央外事辦主任王毅日前表明，這是以法律形式貫徹落實中央的外交思想，目前中國發展進入戰略機遇、風險挑戰並存及不確定因素增多的時期，中國必須善用「法治武器」，不斷豐富和完善對外鬥爭法律工具箱。美國丹佛大學教授趙穗生認為，《對外關係法》更像外交政策宣言，為了反制西方，北京嘗試動用包括法律的一切手段。耶魯大學法學院研究員魯道夫（Moritz Rudolf）指，反制外國制裁並非《對外關係法》唯一目的，它也為北京提供更大的詮釋空間，當中國以主權、國安或公共利益為名，不想落實某項國際條約時，就能藉這項法律來捍衞其政治立場，並為倣效美國治外法權原則鋪路。