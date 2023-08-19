解放軍於台島周邊　組織海空聯合戰備警巡和聯合演訓

台灣副總統賴清德出訪巴拉圭期間，曾過境美國紐約和三藩市，至周五（18日）凌晨返抵台灣，引來中國大陸不滿。大陸解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校周六（19日）表示，東部戰區當日在台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓。

施毅表示，東部戰區的聯合演訓重點是演練艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。他強調，這是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。

今次是美國時任眾議院議長佩洛西去年8月訪台後，解放軍第3次圍台演訓。去年8月2日，佩洛西乘專機抵達台北訪問，翌日完成行程後離台。解放軍同時宣布於8月4日起包圍台島軍演，在多個海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊，局勢迅速升溫。至今年4月，台灣總統蔡英文過境美國與美國眾議院議長麥卡錫見會，解放軍蔡英文過境美國會見眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）返台後，解放軍東部戰區隨即宣布自4月8日至10日在台灣海峽和台灣北部、南部與台灣本島以東海空域，組織環台「戰備警巡」和「聯合利劍」演習。