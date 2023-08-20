解放軍圍台演訓現新表述　政商軍三路反制

台灣副總統賴清德出訪巴拉圭期間兩次過境美國，解放軍東部戰區上周六（19日）在台島北部、西南海空域開展軍演，並強調是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴正警告。大陸官媒旗下新媒體指出，相對東部戰區此前多次圍台軍演，這次更加突出情報訊息的支撐作用。東部戰區周日（20日）再發布新宣傳片，提到面對陰謀家野心家製造的人禍，以民族尊嚴祖國統一受到的挑戰，兩岸人民和人民子弟兵將一起守護。

《北京青年報》旗下「政知新媒體」發文稱，去年8月和今年4月東部戰區兩次圍台軍演提到的情報支撐，均主要針對該戰區空軍力量，空軍機群依託情報支撐出擊，遂行或打擊或掩護等任務。而此次演訓就情報支撐作用表述則為，「在多源情報訊息支撐下，各作戰平台根據任務編組，體系出擊、協同行動」。軍事評論員宋忠平表示，前後表述不同體現出東部戰區在練兵備戰中，獲取情報訊息的能力更強大。這次演訓首次披露「導彈快艇聯合岸導突擊群和電子對抗、觀通部隊，對敵機動目標實施全時追瞄」，宋指這是一個典型依託情報支撐進行協同作戰的場景。

有指賴清德這次過境美國是近年民進黨當局最低調的一次，但大陸的反制措施不但一如既往，而且是政治、經濟和軍事三路出擊。評論員劉和平認為，這體現出只要美方勾搭台獨勢力，以及境外勢力介入台灣事務，陸方一律採取零容忍的態度。他又提到，早前大陸商務部表示研究採取中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》部分對台關稅優惠，將取決下任台灣執政者是否認為兩岸同屬「一中」。