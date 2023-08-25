南部戰區海軍編隊演練　提升執行多樣化任務能力

據中國海事局網站消息，廣東省珠江口、福建省沿海興化灣、遼寧省湖蘆島對開渤海，以及廣西壯族自治區北海市對開北部灣，周四（24日）分別進行實彈射擊演習，相關海域禁止船隻駛入。南部戰區海軍某護衞艦支隊近日亦組成艦艇編隊，展開實戰化訓練，錘煉艦艇編隊整體作戰能力。

內地官媒周三（23日）公開訓練片段顯示，由兩艘056A型導彈護衞艦恩施號和永州號組成的編隊抵達預定海域後，透過雷達發現不明海上目標，經過目標屬性判明後，編隊立即調整航速航向快速佔領射擊陣位，官兵密切配合對目標實施火力打擊。編隊各艦向目標猛烈攻擊，數枚炮彈成功擊中目標。之後恩施號發現有模擬敵機快速逼近編隊，各艦立即調整航速航向，施放煙幕誘導來襲目標，並在敵機進入火力打擊範圍後，展開主炮對空射擊。

訓練又模擬在對空作戰過程中，發現艦艇中彈起火和人員受傷等險情，官兵迅速處置火勢，搶救傷者。在為期6天的海上訓練中，編隊還圍繞對潛作戰、輕武器射擊、艦艇拖帶和艦載直升機起降等課目展開專攻精練，有效提升編隊遂行多樣化任務能力。