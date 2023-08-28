郭台銘加入戰團　4名參選人明年爭奪台灣總統寶座

隨着鴻海集團始創人郭台銘宣布連署獨立參選台灣總統後，令爭奪總統寶座的參選人數增至4名。其餘參選人包括民進黨賴清德、國民黨侯友宜及民眾黨柯文哲。

民進黨參選人賴清德

年齡：63歲

從政經驗：現任台灣副總統及民進黨主席，曾任行政院院長、台南市市長、立法委員及國民大會代表。

政治主張：聲稱台灣事實上已經是「主權獨立」的國家，不必另外宣布獨立，又稱中華民國與中華人民共和國互不隸屬。他又明言在大陸放棄武力進犯前，台灣必須增強全民國防力量。

國民黨參選人侯友宜

年齡：66歲

從政經驗：現任新北市市長，曾任台北市政府警察局刑事警察大隊分隊長、桃園縣政府警察局局長、內政部警政署刑事警察局局長、內政部警政署署長、中央警察大學校長及新北市副市長。

政治主張：重申反對台獨、反對一國兩制。他強調沒有和平，一切都是空談，承諾當選總統後，會堅持民主自由制度、強化國防軍備、加強兩岸交流、降低兩岸衝突，讓台灣遠離戰爭。

民眾黨參選人柯文哲

年齡：64歲

從政經驗：現任民眾黨主席，曾任台北市市長

政治主張：強調台灣「備戰而不畏戰，能戰而不求戰」，以台灣自主、兩岸和平，來維繫印太地區的繁榮穩定。他稱不該沉溺在過去藍綠互鬥的泥淖，台灣應由一個清廉、勤政、愛民、愛鄉土的政府帶領人民，不應口號治台、債留子孫、製造仇恨對立。

獨立參選人郭台銘

年齡：72歲

從政經驗：2019年參加國民黨總統初選，但未獲提名，其後與親民黨、民眾黨結盟；2023年參加國民黨總統初選，但未獲提名；同年8月28日宣布獨立參選2024年台灣總統選舉。

政治主張：強調參選是為了整合藍白，指自己不會讓台灣成為下一個烏克蘭，保證為台海帶來未來50年的和平。他指台灣經濟狀況急速衰退，如給他4年時間，會讓台灣在20年內超越新加坡。另表示，這次選舉一定要下架貪腐無能的民進黨。