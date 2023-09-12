華再批日核污水排海　促接受嚴格國際監督

國際原子能機構（IAEA）9月理事會周一（11日）在奧地利維也納國際中心舉行，中國常駐維也納聯合國和其他國際組織代表李松大使在會上，嚴厲抨擊日本單方面啟動福島核污水排海，嚴正敦促日方接受嚴格國際監督。日方則反駁，中方上述言論是政治化及情緒化。

李松表示，福島核污水排海是重大核安全問題，具有跨國界、長期深遠的影響，絕不是日本一家的私事，排海並非唯一選項，更不是最安全、最負責任的選項。他指出，日方並未要求IAEA全面評估除排海以外的其他選項，IAEA相關安全評估屬技術援助和諮詢性質，不具國際法效力，報告內容和結論未經技術工作組協商一致。他又指，IAEA非常有必要建立長期有效、不受日方控制的國際監測機制。

日本代表回應稱，日方經過多核素去除設備淨化的「處理水」安全無害，與核電站正常運行排水無異，其排海方案科學合理，處理過程向國際社會保持公開透明。但李松行使答辯權駁斥，批評日方無視廣大民眾反對排海的強烈呼聲，並想方設法為自己開脫洗白。他提到，福島核污水包含60多種放射性核素，很多核素尚無有效處理技術，而福島儲存罐內的核污染物等情況，日方亦沒給出明確說法。