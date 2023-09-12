台發布國防報告書　將購美攻擊型無人載具

台灣國防部周二（12日）發布2023年國防報告書，指台軍依「防衞固守，重層嚇阻」軍事戰略指導，針對敵犯台行動弱點，完成不對稱戰力規劃與籌建，並結合全民防衞總力，透過遠距制敵及重層防衞等手段，迫使大陸思考犯台軍事行動的風險與代價。台國防部戰略規劃司處長熊勝榮少將透露，將向美國採購攻擊型無人載具，目前列在機密預算。

這是自1992年以來，台國防部第17次發表國防報告書。報告指出，為確保台灣足以應對外在軍事威脅，強化國防戰力與韌性，提升防護成效。面對大陸灰色地帶模式侵擾，台軍強化聯合情監偵工作，並同步調整處置規定，依據衝突光譜概念策劃各階段應對行動，以反制敵新常態威懾。報告又指，台方持續透過軍事交流，強化作戰互通性並結合區域聯防機制，與友台夥伴共同應對大陸威脅及挑戰。

報告提到，台軍依照當前防衞作戰構想並吸取俄烏戰爭經驗，作戰全程藉高度機動、疏散、隱蔽、複式備援與分層指揮，確保指管監偵能量及戰力完整。台方同時結合美國印太戰略部署，向外拓展防衞空間；在敵航渡脆弱階段，有效發揮海峽天塹優勢，運用具備適航韌性的高效能艦艇、機動導彈車及無人載具等「機動、遠距、精準」制敵手段，重層削弱敵方戰力。

報告中的國防戰力整建重點提到，將籌建各型無人機，執行情監偵目獲等任務，以增加戰場監控及敵情偵察能力。熊勝榮在記者會上表示，台軍將籌建的無人機分成兩類，包括台灣自行研發部分，明列在國防部公開預算書上，可見到有哪些品項。另一類無人機是對美軍購，美方軍售程序尚未完成，故還沒公開，暫不會詳述細節。