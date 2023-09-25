台明年軍事一般裝備預算　創5年來新高

台媒周一（25日）引述台立法院預算中心的中央政府總預算整體評估報告指，國防部明年的軍事投資編列逾1,305億元（新台幣，下同，約317億港元），較今年增加近336億元（約81.7億港元），增幅近三成五，其中一般裝備佔逾788億元（約192億港元），創5年來新高。根據明年預算，辦理中的軍購案有18宗，涉及新型坦克、高效能反裝甲導彈、愛國者3型導彈等。

報告指出，明年台國防部主管預算近4,406億元（約1,071億港元），分為人員維持、作業維持及軍事投資3大部分，軍事投資中的一般裝備主要涉及台軍一般武器及戰備支援裝備購置。據預測，未計機密預算，2025年一般裝備編列將近1,174億元（約285億港元），比前一年預算倍增。預算中心指出，台軍武器裝備籌獲以自主研發優先，短期無法自製的建案項目或可快速提升戰力的武器裝備則由境外現貨市場及軍購獲得。

另外，台外長近日接受法國電視台專訪，討論台海局勢。他指出，大陸的軍事威脅和經濟壓力是混合戰爭一部分，但戰爭並非迫在眉睫，也非不可避免，但陸方的行動難以預測。他又指，美方協助台灣提高軍事能力，雙方完美配合且目標不變，如大陸的目標是走向與台開戰，將為此付出代價。