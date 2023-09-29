食安問題延燒至國防部　台軍恐吃下巴西蛋

台灣進口蛋食安問題延燒至國防部，國民黨台北市議員柳采葳踢爆，負責提供國軍採購食材的副食供應站，供應商的蛋品來源有近一半是台農兼信興蛋品董事長涂萬財，質疑涂交代不清流向的巴西蛋，「恐怕已被國軍吃下肚」。陸軍後勤司令部周五（29日）表示，已依協議書停止有疑慮之3家畜牧場供貨。

柳采葳根據農業部2022至2024年供應國軍副供站雞蛋分配表指出，雞蛋來源牧場包括「鴻盛畜牧場、豐德畜牧場、新興隆牧場」，上述牧場雞蛋生產者都標註是涂萬財。她質疑，涂萬財被衞生局罰款1,130萬元新台幣（約275萬港元）、檢調偵辦交保，卻拒不交代425萬顆巴西進口蛋流向，質疑是否因以國產蛋名義賣給國軍，才堅不吐實。

陸軍後勤司令部周五表示，國軍雞蛋類副食品係由副食供應中心與「臺灣優良蛋品發展協會」、「彰化縣養雞生產合作社」、「中華民國養雞協會」及「中華民國雞蛋運銷合作社」等畜牧團體簽訂協議書，由其所屬畜牧場提供，針對媒播已依協議書停止有疑慮之3家畜牧場供貨。陸軍將依據檢調查察結果及合約辦理，以維官兵權益。