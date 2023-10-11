台製潛艇洩密風波　馬文君恐列外患罪被告

台灣首艘自製潛艇海鯤號的「內鬼」洩密風波發酵，國民黨立委馬文君被揭將南韓廠商釋出助台製潛艇大批資料交給南韓國安單位，最新再爆出她拒簽立法院秘密會議的保密切結書。台媒周三（11日）報道，名嘴李正皓與民進黨立委參選人吳崢赴台灣高檢署告發馬文君涉嫌外患罪，她恐被列為被告。

台製潛艇計劃召集人黃曙光近日稱有民眾阻撓計劃執行，甚至將潛艇機密資料交付外國，因涉及國安及國防機密，最高檢察署將相關資料分案，分別交付高檢署與台北地檢署查明。其中高檢署和北檢均分「他字案」調查，高檢署交由「重大危害國家安全及社會秩序案件」小組調查，包括李正皓與吳崢告發馬文君涉洩漏國防秘密予外國，也由該小組一併調查。北檢則針對台製潛艇廠商之間糾紛，以及有沒有共諜組織介入等疑點調查。

至於馬文君先前將爆料檢舉內容送交調查局，當局已報請高雄地檢署指揮，由其偵辦洩密疑雲。有報道指，馬文君曾將立委辦公室的電話分機帶入秘密會議，民進黨立委王定宇又指，有海軍少將在機密專報上站起來請馬文君不要講電話。馬文君周三反斥王說謊，並強調頻繁出入茶水間、在會議中講電話等都是不實指控。