解放軍徵民用船演練　料2027年足以攻台

美國海軍戰爭學院中國海事研究所（CMSI）統計數據顯示，解放軍前年10月至去年9月舉行了38場海上軍演，曾調用36艘次民用船舶，每艘次徵用天數逾20天，共達744天，並使用37個不同港口碼頭設施。軍事新聞網站《海軍新聞》周四（12日）報道，解放軍使用民用船舶進行軍事運輸方面取得顯著進展，可藉此支持未來數年內的中小型兩棲作戰，但最快料到2027年才有足夠能力攻台。

報道引述數據指，解放軍有3艘075型兩棲攻擊艦、8艘071型綜合登陸艦、32艘079型中型登陸艦、少於50艘074型登陸艇、6艘728型氣墊登陸艇及15艘726型氣墊登陸艇，美軍評估此數量不足以應付渡海攻台的重大兩棲作戰行動，故必須使用商船提高航運能力。美方發現解放軍常態在8及9月徵用商業滾裝渡輪，配合解放軍軍演，最近一次在上月21日，共6艘大型民用船舶從黃海海域被調配到廈門附近海域，據報參與海上民兵八運輸大隊的軍事行動和演習。

CMSI指，大陸有計劃地運用這些民用船舶，2015年發布建造新型民用船舶的國防標準，以滿足解放軍海軍動員的最低要求。據報解放軍2019年曾利用商船秘密向駐港部隊運送裝備，2020年一次演習則顯示渡輪改進了船尾裝載坡道，可讓兩棲攻擊車直接落水。解放軍亦發展出類似美國海岸聯合後勤系統（JLOTS）的浮動堤道系統，加強離岸裝卸能力，或成將來攻台的關鍵能力。