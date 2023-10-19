全國人大常委會明開會　法工委介紹愛國主義教育法等草案

楊合慶在記者會介紹即將審議的草案、議案等。

十四屆全國人大常委會第六次會議將於周五至下周二（20日至24日）在北京舉行。全國人大常委會法工委周四（19日）舉行記者會，介紹即將審議的草案、議案等。其中愛國主義教育法草案二次審議稿擬完善學校愛國主義教育的規定，公開徵求意見期間共收到311人提出的586條意見，涉及充實愛國主義教育內容、加強愛國主義教育的有效實施等方面。

法工委發言人楊合慶介紹，十四屆全國人大常委會第三次會議今年6月對愛國主義教育法草案進行初次審議，根據各方面意見，提請本次常委會會議審議的草案二次審議稿修改的主要內容包括充實愛國主義教育的內容，完善鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育的規定，增加傳承和發展中華優秀傳統文化、堅定文化自信、建設中華民族現代文明方面的內容，完善學校愛國主義教育的規定，加強愛國主義教育的實施措施等。

此外，提請本次常委會會議審議的海洋環境保護法修訂草案三次審議稿擬作主要修改，包括明確國家實施陸海統籌、區域聯動的海洋環境監督管理制度，加強海洋環境監管監測等。至於糧食安全保障法草案主要修改包括糾正浪費行為、加強國際糧食安全合作等；保守國家秘密法修訂草案主要內容為完善管理體制機制、強化保密監管措施等；傳染病防治法修訂草案主要內容則包括改進傳染病預防監測預警報告機制、健全疫情救治體系等。