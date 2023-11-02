台擬研製攻擊型無人艇　2026年量產

台灣國防部周四（2日）公布，截至當日早上6時的24小時內，偵獲解放軍派出13架次軍機、8艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中5架次進入台西南空域。台媒引述消息指，台中科院已在自製無人靶船的基礎上研製攻擊型無人艇，並計劃明年起的兩年內完成研製大小兩款攻擊型無人艇，如通過軍種作戰測評，預計將在2026年起量產。

台政府高層人士透露，攻擊型無人載具的各項運用，已成為發展重點項目。中科院近日更新網站相關資料，其中在已發展運用的無人靶船項目中指出，該靶船系統為無人海上載具，具遠距遙控等功能，可於實兵演訓區域。該系統亦可配合相關無人水上載具專案，擴充雷達、武器、聲納等模組，以執行近岸防衞、攻擊、偵雷、偵潛等任務。

台軍內部另傳出，為應對大陸軍事威脅，中科院計劃以8.12億元新台幣（約1.97億港元）經費，研製兩款大小不一、載彈量也不同的攻擊型無人艇，遠端導控的距離將由現行60公里提升至70公里，船身結構設計向流線型、具匿蹤功能改善，以充分發揮奇襲效果。相關人士表示，中科院各式攻擊型無人機已在量產，攻擊型無人水下載具的研製及測評，則同步進行中。