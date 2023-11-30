駕帆船旅遊避戰遇故障　烏克蘭家庭滯留台灣

俄烏戰火持續之際，烏克蘭有一家三口駕駛帆船遊歷世界各地，惟上周三（22日）航經台灣海峽發現方向舵故障，靠泊台灣台中市梧棲漁港，7天停留期限將到期，船隻尚未完成維修。台移民署台中港國境事務隊周三（29日）協助該家庭以急難救助方式申辦簽證，延長在台停留期限至30天。

涉事的馬來西亞籍帆船小原號從南韓前赴菲律賓途中，上月18日及上周三因船隻故障，先後向基隆市政府及台中市海岸資源漁業發展所，申請緊急進港維修。台中港國境事務隊長賴建均指出，船上50歲烏克蘭男子瓦列里（Valeriy）有多年駕駛帆船經驗並有駕照，今年偕40歲妻子與13歲兒子從烏克蘭出發到各國遊歷，由於烏克蘭處於戰亂，他們索性長期外遊，船上有單車，當船靠岸時他們即下船騎車觀光。

海巡人員發現瓦列里的帆船停靠台中梧棲漁港後，登船檢查未發現違禁品。台中港國境事務隊周三派兩名翻譯人員協助，瓦列里同意將一家三口護照交由移民署申辦簽證，他們不屬於庇護案件。瓦列里一家目前尚在台中採購零件維修船隻，早上會到漁港附近便利店買早餐，然後回到船上休息，生活作息正常。