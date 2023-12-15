大陸商務部認定台對陸限制措施　構成貿易壁壘

中國大陸商務部周五（15日）發布消息，今年4月12日就台灣地區制定並正實施禁止進口大陸產品相關措施開展的貿易壁壘調查，現已結束，認定台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘，對大陸相關產業和企業造成負面貿易影響。

陸方應中國食品土畜進出口商會、中國五礦化工進出口商會和中國紡織品進出口商會申請而進行調查，涉及逾2千項產品，主要包括農產品、五礦化工產品、紡織品等。由於案情複雜，大陸商務部今年10月9日曾發布公告，決定將該調查的期限延長3個月，即本案調查期限截止日期為下月12日。大陸商務部周五公布，根據調查結果和《對外貿易壁壘調查規則》第31條規定，認定台灣對大陸貿易限制措施存在《對外貿易壁壘調查規則》第3條所規定的情形，構成貿易壁壘。

商務部新聞發言人表示，立案後該部門依法開展調查，充分保障各利害關係方權利，邀請相關利害關係方基於自願自主原則參與調查，並通過實地調查等方式收集核實相關事實。根據世界貿易組織規則，台灣應給予大陸與其他世貿成員平等的出口待遇和競爭機會，《海峽兩岸經濟合作框架協議》也明確規定雙方應逐步減少或消除雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘，但調查顯示台灣對大陸相關產品長期採取貿易限制措施，且禁止進口大陸產品範圍近年來呈現擴大趨勢，截至上月共對大陸2,509項產品禁止進口。