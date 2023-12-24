國安部發文警告軍事迷　亂拍軍備或會觸法

不少軍事迷喜歡在網上分享拍到的軍機或軍事設施圖，但國家安全部上周六（23日）發文指隨意拍攝軍事裝備博取關注，可能洩漏國家秘密、危害國家安全，須承擔相應法律責任。當局認為，未經允許私自拍攝敏感軍事裝備是嚴重危害國安的行為，又提醒軍事迷勿以個人愛好的名義，做出上述行為。

文章顯示，個別軍事迷為個人獵奇炫耀等原因，非法獲取國家軍事訊息，並擴散至互聯網，被網絡上別有用心之人利用，對國家軍事安全造成嚴重危害。其中包括洩漏航母等新型軍事裝備的建造進度，洩漏重要軍事行動部署的情況，洩漏軍事裝備等技術細節。境外敵對勢力可能通過相關照片，分析某軍事裝備部署位置和服役時間等，或從其外觀分析裝備的整體參數和用途等訊息。

國安部表示，個別軍事迷法治意識淡薄，發布隨意拍攝的軍事裝備照片科可能觸法。初犯、偶犯，沒有造成嚴重後果的拍攝行為，可能被國安機關予以警告或行政拘留10日以下。知法犯法、違法情節嚴重的拍攝者可能被判囚3年至7年。當局呼籲民眾若發現上述情況，可向有關部門檢舉。