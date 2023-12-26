應對台灣突發事態　美日於石垣島展開聯合訓練

日媒周二（26日）報道，考慮到美軍對台灣出現突發事態而在日本陸上自衞隊駐地設置臨時補給據點的構想，日美兩國政府加強了在沖繩縣先島諸島的訓練。根據1月安全保障磋商委員會（2+2）會議上達成的協議，兩國首次在石垣島開展了聯合訓練。不過，當地居民對於被捲入戰鬥感到擔憂，美軍據點構想可能會在不公布的情況下就逐步推行。

該據點構想，被視為針對台灣突發事態的日美共同作戰計劃方案的一部分，但包括構想在內的方案並未公布。1月的2+2會議，就南西諸島設施的共同使用及增加自衞隊和美軍的聯合訓練達成一致，其背後原因是對與中國軍隊交手時的補給的擔憂。另外，美國海軍陸戰隊也在11月15日對沖繩縣的部隊進行整編，成立了快速反應能力出色的「海軍陸戰隊瀕海作戰團」（MLR）。MLR在台灣突發事態臨近時，將負責落實在先島諸島等島嶼上部署部隊和彈藥的預先集結戰術構想。

在10月的陸上自衞隊與美國海軍陸戰隊大規模實戰訓練「堅毅之龍」中，陸自與海軍陸戰隊在與那國島和石垣島的陸自駐地設立共同調整所，確認了協作。空自C2運輸機把美軍的防空雷達從航空自衞隊那霸基地空運至石垣島的新石垣機場，負責側面支援。當地居民對於被捲入衝突的焦慮與日俱增，與那國町一名餐飲店老闆表示：「在台海局勢動盪的情況下，如果美軍士兵經常在島上活動會令人擔憂。」