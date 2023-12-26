回應美涉疆制裁　華對1機構及2人實施反制

美國近日發布涉疆年度人權報告，對2名中國官員和3家中國企業實施制裁。中國外交部周二（26日）回應指，中方將對美國1家情報數據公司及2名人員採取反制措施，禁止上述2人入境內地和香港、澳門特區，凍結上述公司和個人在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

中國外交部發言人毛寧批評，美方再次炮製散布涉疆虛假敍事，以所謂新疆人權問題為藉口對中方官員和企業實施非法制裁，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重抹黑中方形象，嚴重損害中方有關官員和企業的合法權益。中方對此堅決反對、予以強烈譴責，已向美方提出嚴正交涉。

根據《反外國制裁法》，中方將對長期搜集涉疆敏感訊息、為美方涉疆非法制裁提供依據的美國情報數據公司卡隆（Kharon），以及卡隆公司調查主任徐猛（Edmund Xu）、前美國高級國防研究中心研究員莫格雷特（Nicole Morgret）採取反制措施。毛寧敦促美方停止污衊抹黑中國，撤銷對中方官員和企業的非法單邊制裁，停止實施《維吾爾強迫勞動預防法》等錯誤法案；強調如美方一意孤行，中方必奉陪到底。