董軍接任國防部長　往職以海軍機關工作為主

董軍過往經歷以在海軍機關工作為主。

懸空兩個多月的中國國防部長一職，終由解放軍前海軍司令員董軍接任。與前任國防部長李尚福不同，董軍沒有受到美國或任何其他西方國家制裁。董軍過往經歷以在海軍機關工作為主，屬於「文職司令」。

62歲的董軍曾任海軍司令部軍訓部部長、北海艦隊副參謀長、東海艦隊副司令員等，2014年12月任海軍副參謀長，2017年1月任南部戰區副司令員。2021年4月，《人民海軍報》披露，董軍已調任海軍副司令員，他同年8月升任海軍司令員。2021年9月6日，中央軍委舉行晉升上將軍銜儀式，董軍獲晉升成為上將。

中央軍委晉升上將軍銜儀式周一（25日）在北京八一大樓舉行，胡中明以海軍司令員的身份首次現身。董軍在主席台下第一排就坐，由於他未到退休年齡，但官方尚未通報董軍下一步去向，一度引發外界關注。及至4日後，十四屆全國人大常委第七次會議任命董軍為國防部長。

出生年：1961年

出生地：山東煙台

學歷：海軍大連艦艇學院

簡歷

2012年7月：晉升海軍少將

2014年12月：海軍副參謀長

2017年1月：南部戰區副司令員

2021年3月：海軍副司令員

2021年8月：海軍司令員

2021年9月：晉升海軍上將

2023年12月：出任國防部長