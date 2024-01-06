境外機構招募內地航空愛好者　竊軍用航空器資料

國家安全部繼早前提醒軍事迷切勿私自拍攝軍事設施分享外，周六（6日）再發文呼籲航空愛好者切勿變成「竊密志願者」。近期國家安全機關工作發現，多個境外機構以免費提供設備、共享航空訊息為誘餌，在社交平台向內地航空愛好者精準招募「志願者」，並跨境郵寄設備，指揮對方在境內非法採集、向境外秘密傳輸飛行器等資料。

文章指，有境外機構長期活躍在中國微博、貼吧和論壇等各大網絡平台，尋找帳號活躍的航空愛好者，並向對方發布「招募廣告」。境外機構會透過國際速遞，向「志願者」寄送大小接近普通智能手機的便攜式信號接收設備，並遙距指導對方在中國境內航空樞紐附近投放，自動採集飛機的型號、速度和航向等資訊，並將上述資料即時傳輸到境外機構指定的伺服器。

國家安全機關工作發現，上述境外機構在渤海、東海、南海周邊中國省份大量投放此類設備，不僅竊取民用航空數據，更可竊取軍用航空器等敏感數據。經測算，每台設備每天可向境外發送約1,000架次飛機飛行數據和約13萬條位置數據。以覆蓋半徑300公里至400公里計算，只需投放約300台設備，即可監控覆蓋全空域飛機飛行數據。針對上述非法竊取敏感資料的行為，當局在全國範圍內開展專項打擊，已查獲數百套已在境內投放的設備，處罰涉案人員。