台料大陸現有70艘潛艇　新一代性能直追美俄

台灣軍方智庫國防安全研究院近日公布報告，評估一旦解放軍攻台的登陸兵力規模。台媒周一（8日）再透露更多報告內容，當中估算大陸現役潛艇數量應維持在70艘左右，並研判其新一代095型、096型核潛艇已看不出有技術落後的「龜背」設計，一旦入列，性能將一舉提升至與美國和俄羅斯並駕齊驅。

美國國防部去年一份報告認為，大陸有6艘核動力彈道導彈潛艇、6艘核動力攻擊潛艇、48艘常規動力攻擊潛艇，共計60艘左右，但2025年總數將達65艘，2035年則進一步增至80艘。不過，《2023中共政軍發展評估報告》剖析指，美方根據既有情報採取較保守評估，按美國民間智庫組織核威脅倡議協會（NTI）2020年資料，大陸潛艇總數約65至70艘，如以一年建造2艘及除役數量推算，現應維持於70艘左右，估計大陸2030年潛艇部隊總數將增至76艘。

核潛艇性能方面，報告指大陸095型攻擊核潛艇潛航排水量約7,900噸，最大潛深可達500米，自持力約90天，可搭載24個魚雷等，現已有一艘服役。報告又指，大陸正建造第三代096型核潛艇，潛航排水量約1.5萬噸，料於2030年形成規模。