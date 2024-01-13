擴大範圍　四協會倡住宿業不再提供一次性塑膠用品

為推進使用源頭減量，有效治理塑膠污染，中國消費者協會聯同酒店及旅遊業界倡議住宿業，積極落實國家及地方塑膠污染治理政策中，關於一次性塑膠用品的禁限管理規定，到2025年底，所有賓館、酒店、民宿將不再主動提供一次性塑膠用品。

按照《國家發展改革委 生態環境部關於進一步加強塑膠污染治理的意見》要求，到2022年底，全國範圍星級賓館、酒店等場所不再主動提供一次性塑膠用品。中消協周五（12日）與中國飯店協會、中國旅遊飯店業協會、中國循環經濟協會聯合發布倡議，要求星級賓館、酒店等場所應不再主動提供包括膠梳、牙刷、剃鬚刀、浴帽、小型洗滌護理品容器（如浴液瓶、洗髮水瓶、潤膚霜瓶）等一次性塑膠用品，可通過設置洗潔用品服務台、自助購買機、提供續充型洗潔劑等方式提供相關服務；非星級賓館、酒店等場所亦應推進不主動提供一次性塑膠用品。

此外，倡議要求住宿企業加強宣傳，通過前台、客房、餐廳等對客服務區域及企業線上展示、銷售平台設置宣傳欄，鼓勵引導消費者使用環保、可循環利用產品，減少使用一次性塑膠用品，自攜個人洗護用品，倡導綠色消費，推動住宿業塑膠污染治理取得更好成效。